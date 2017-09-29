Роскомнадзор обвинил CNN в нарушении закона. Канал неправильно указал выходные данные

Роскомнадзор
07:17, 29 сентября 2017
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Роскомнадзор вызвал к себе представителя американского телеканала CNN для рассмотрения административного дела о нарушении закона «О средствах массовой информации». Об этом говорится в пресс-релизе ведомства утром 29 сентября.

О каких именно нарушениях идет речь, не сообщается. В российском Кодексе об административных правонарушениях пять разных статей, посвященных закону «О СМИ»: нарушение правил освещения выборов, распространение запрещенной информации, непредоставление отчетности о финансировании и нарушение правил распространения информации и порядка объявления выходных данных.

Нарушения, как сообщили в Роскомнадзоре, были выявлены в ходе плановой проверки ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни», которое транслирует в России эфир CNN.

Обновление. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил «Интерфаксу», что CNN неверно указал в эфире выходные данные. За это грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
Ранее в «Единой России» CNN и «Радио Свобода» обвиняли во вмешательстве во внутреннюю политику России из-за освещения выборов в Госдуму в 2016 году.
Для противодействия такому вмешательству была создана специальная комиссия в Совете Федерации.

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