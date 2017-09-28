СК задержал гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа». Владельцы компании покинули Россию

При этом следователи подтвердили, что собственники «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы покинули Россию.

Следственный комитет задержал генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера компании Екатерину Пантелееву. Ранее сообщалось , что Кочнев был на допросе в СК.

Дело против руководства «ВИМ-Авиа» возбуждено по статье о мошенничестве. По версии следствия, компания продолжала продавать билеты даже когда понимала, что не сможет перевезти пассажиров.

С 23 сентября рейсы «ВИМ-Авиа» отправлялись со значительными задержками. Компания накопила долги больше миллиарда рублей перед поставщиками топлива и аэропортами.

Минтранс объявил, что фактически деятельность «ВИМ-Авиа» прекращена, окончательно полеты остановят с 16 октября. Пассажиров «ВИМ-Авиа» помогут перевезти другие авиакомпании.