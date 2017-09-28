Владельца «ВИМ-Авиа» вызвали на допрос

ТАСС
07:42, 28 сентября 2017
Требует подтверждения

Владелец авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев вызван на допрос по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Планируется ли ему предъявлять обвинение, собеседник ТАСС не сообщил.

По данным агентства, гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев уже допрошен по этому делу в качестве свидетеля.

Где именно сейчас находится Мурсекаев, достоверно неизвестно. Вечером 27 сентября «Интерфакс» сообщал, что он уехал из России. Утром 28 сентября радиостанция Business FM сообщила со ссылкой на осведомленный источник, что Мурсекаев на самом деле уже задержан и допрашивается в Следственном комитете. По сведениям радиостанции, у ключевых сотрудников авиакомпании прошли обыски. Официального подтверждения этим сведениям нет.

Следственный комитет России 25 сентября завел уголовное дело о мошенничестве в связи с задержками рейсов «ВИМ-Авиа». Следствие считает, что авиакомпания знала о нехватке средств на топливо для осуществления полетов, но все равно продавала пассажирам билеты.
Массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа» начались 23 сентября.
В настоящее время за пределами России находятся 38 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме