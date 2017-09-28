Владельца «ВИМ-Авиа» вызвали на допрос

Владелец авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев вызван на допрос по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Планируется ли ему предъявлять обвинение, собеседник ТАСС не сообщил.

По данным агентства, гендиректор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев уже допрошен по этому делу в качестве свидетеля.

Где именно сейчас находится Мурсекаев, достоверно неизвестно. Вечером 27 сентября «Интерфакс» сообщал, что он уехал из России. Утром 28 сентября радиостанция Business FM сообщила со ссылкой на осведомленный источник, что Мурсекаев на самом деле уже задержан и допрашивается в Следственном комитете. По сведениям радиостанции, у ключевых сотрудников авиакомпании прошли обыски. Официального подтверждения этим сведениям нет.