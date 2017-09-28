Навальный поучаствует в стриме для игрового медиа под брендом Ходорковского

Политик Алексей Навальный объявил, что проведет -трансляцию в рамках своей предвыборной кампании. Как выяснил «Канобу», будет анонсом нового игрового медиа Open Mega, созданного при поддержке «Открытых медиа» Михаила Ходорковского.

О предстоящем стриме Навальный написал в инстаграме 27 сентября. Он не привел никаких деталей, но с ним в кадре был бывший главред игрового отдела 4PDA Георгий Тришкин.

A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Sep 27, 2017 at 2:59am PDT

Тришкин рассказал, что 3 октября планируется запуск проекта Open Mega, где он будет «главным по тарелочкам». Новое СМИ, по словам Тришкина, «дружит» с «Открытыми медиа», которое проинвестировало проект.

Он добавил, что Навальный планирует 3 октября принять участие в публичном матче в PlayerUnknownʼs Battlegrounds (PUBG). Трансляция начнется в 20:18 — это время, которое выбрал для своих ютьюб-трансляций Навальный, так как он готовится к президентским выборам 2018 года.