Навальный поучаствует в стриме для игрового медиа под брендом Ходорковского

Канобу
10:53, 28 сентября 2017
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Политик Алексей Навальный объявил, что проведет Twitch-трансляцию в рамках своей предвыборной кампании. Как выяснил «Канобу», стрим будет анонсом нового игрового медиа Open Mega, созданного при поддержке «Открытых медиа» Михаила Ходорковского.

О предстоящем стриме Навальный написал в инстаграме 27 сентября. Он не привел никаких деталей, но с ним в кадре был бывший главред игрового отдела 4PDA Георгий Тришкин.

Тришкин рассказал, что 3 октября планируется запуск проекта Open Mega, где он будет «главным по тарелочкам». Новое СМИ, по словам Тришкина, «дружит» с «Открытыми медиа», которое проинвестировало проект.

Он добавил, что Навальный планирует 3 октября принять участие в публичном матче в PlayerUnknownʼs Battlegrounds (PUBG). Трансляция начнется в 20:18 — это время, которое выбрал для своих ютьюб-трансляций Навальный, так как он готовится к президентским выборам 2018 года.

«Открытые медиа» — проект Ходорковского, который поддерживает «стартапы в области медиа, рассчитанные на российскую аудиторию». На сайте проекта Open Mega пока не указан.
В сентябре Алексей Навальный начал предвыборный тур по городам России в поддержку своей избирательной кампании. Формально кампания по выборам президента, как ожидается, начнется в декабре 2017 года. Навальный, как осужденный по тяжкой статье, не имеет права участвовать в выборах по российским законам. Но сам он утверждает, ссылаясь на Конституцию, что такое право у него есть.

Предвыборная кампания Навального

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