Вдова племянника Николая II обвинила создателей «Матильды» в плагиате

Наталья Поклонская
13:28, 27 сентября 2017
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Создатели фильма «Матильда» нарушили авторские права при написании сценария. Об этом в досудебной претензии пишет вдова племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова. Копию претензии опубликовала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

По словам Куликовской-Романовой, сценарист Александр Терехов написал «Матильду», основываясь на материалах Андрея Геласимова. Сценарий Геласимова под названием «Матильда Кшесинская» сейчас принадлежит Куликовской-Романовой.

Она потребовала от снявшей фильм студии «Рок» Алексея Учителя отказаться от публичной демонстрации картины, чтобы согласовать использование защищенных авторским правом материалов.

Куликовская-Романова отмечает, что права ей передал Владимир Москалев — бывший продюсер картины Учителя, который вышел из проекта в 2012 году.

Сам Учитель заявлял, что знаком со сценарием Геласимова, но ему было «не так интересно» экранизировать биографию самой балерины Матильды Кшесинской, поэтому он попросил Терехова написать новый сценарий.

Фильм «Матильда» посвящен отношениям Николая II и балерины Кшесинской. Он уже получил прокатное удостоверение, прошло как минимум два публичных показа. Премьера «Матильды» запланирована на 26 октября.
Против широкого показа «Матильды» с 2016 года выступает депутат Поклонская. Она утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих, так как искажает факты о жизни причисленного к лику святых императора.

Скандал вокруг «Матильды»

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