Вдова племянника Николая II обвинила создателей «Матильды» в плагиате

Создатели фильма «Матильда» нарушили авторские права при написании сценария. Об этом в досудебной претензии пишет вдова племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова. Копию претензии опубликовала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

По словам Куликовской-Романовой, сценарист Александр Терехов написал «Матильду», основываясь на материалах Андрея Геласимова. Сценарий Геласимова под названием «Матильда Кшесинская» сейчас принадлежит Куликовской-Романовой.

Она потребовала от снявшей фильм студии «Рок» Алексея Учителя отказаться от публичной демонстрации картины, чтобы согласовать использование защищенных авторским правом материалов.

Куликовская-Романова отмечает, что права ей передал Владимир Москалев — бывший продюсер картины Учителя, который вышел из проекта в 2012 году.

Сам Учитель заявлял, что знаком со сценарием Геласимова, но ему было «не так интересно» экранизировать биографию самой балерины Матильды Кшесинской, поэтому он попросил Терехова написать новый сценарий.