«Победа» снизит базовый тариф до 499 рублей. Без багажа и с ограниченной ручной кладью

Meduza
11:18, 27 сентября 2017

Авиакомпания-лоукостер «Победа» снизит минимальный тариф в два раза — до 499 рублей, сообщил РБК гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Билет по такому тарифу будет без бесплатного провоза багажа, а ручная кладь будет ограничена габаритами 36×30×27 сантиметров.

Распродажу около 50 тысяч билетов по минимальному тарифу на все направления, заявил Калмыков, авиакомпания объявит в начале октября.

Возможность продажи невозвратных билетов без бесплатного провоза багажа у российских авиакомпаний, включая «Победу», появилась с июля 2017 года, когда были приняты соответствующие поправки в законодательство.

После отмены нормы о бесплатном провозе багажа, заявил РБК Калмыков, тарифы «Победы» в целом снизятся на 20%.

Вместе с отменой нормы о бесплатном провозе багажа для невозвратных билетов были изменены и нормы ручной клади. По новому закону, пассажир с невозвратным билетом имеет право на бесплатный провоз как минимум 5 килограммов ручной клади. Точные размеры и вес разрешенной к бесплатной перевозке ручной клади разрешили устанавливать авиакомпаниям. Также был значительно сокращен список вещей, который можно бесплатно взять на борт в дополнение к ручной клади. Новые правила перевозки вступят в силу в конце сентября.

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