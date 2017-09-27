«Победа» снизит базовый тариф до 499 рублей. Без багажа и с ограниченной ручной кладью

Авиакомпания-лоукостер «Победа» снизит минимальный тариф в два раза — до 499 рублей, сообщил РБК гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Билет по такому тарифу будет без бесплатного провоза багажа, а ручная кладь будет ограничена габаритами 36×30×27 сантиметров.

Распродажу около 50 тысяч билетов по минимальному тарифу на все направления, заявил Калмыков, авиакомпания объявит в начале октября.

Возможность продажи невозвратных билетов без бесплатного провоза багажа у российских авиакомпаний, включая «Победу», появилась с июля 2017 года, когда были приняты соответствующие поправки в законодательство.

После отмены нормы о бесплатном провозе багажа, заявил РБК Калмыков, тарифы «Победы» в целом снизятся на 20%.