Минобороны отчиталось об убийстве полевых командиров, причастных к нападению на российских военных в Сирии

Meduza
07:12, 27 сентября 2017
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Минобороны РФ объявило об уничтожении пяти полевых командиров, причастных к нападению на российских военных в Сирии 18 сентября.

В пресс-релизе, поступившем в «Медузу», говорится, что «для поиска и уничтожения командиров была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны РФ в Сирии».

Военная разведка узнала о месте и времени проведения совещания командиров, входящих в террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра». После этого по строению, где проходило совещание командиров, был нанесен «точный ракетно-авиационный удар».

Место сбора полевых командиров, отмечается в сообщении Минобороны, находилось вне населенного пункта южнее города Идлиб.

Вместе с пятью полевыми командирами, объявило Минобороны РФ, были уничтожены 32 боевика.

«Специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, продолжаются», — говорится в заявлении.

18 сентября в провинции Идлиб были ранены трое российских военнослужащих. Минобороны РФ объявило, что российских военных пытались окружить боевики из «Джебхат ан-Нусры», начавшие наступление. В российском Генштабе заявили, что наступление боевиков «было инициировано американскими спецслужбами». В Минобороны, писал «Коммерсант», считают, что командование США передало информацию о местонахождении российских военных в провинции Идлиб повстанцам, от которых эти данные попали к террористам.
25 сентября правозащитники из Syrian Observatory for Human Rights, базирующейся в Лондоне, объявили, что в результате российского ракетного удара по провинции Идлиб погибли 37 мирных жителей, включая 12 детей. Удар по провинции Идлиб подтвердили и власти Турции, добавив, что действия российских военных будут обсуждаться 28 сентября на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным.

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