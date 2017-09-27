Минобороны отчиталось об убийстве полевых командиров, причастных к нападению на российских военных в Сирии

Минобороны РФ объявило об уничтожении пяти полевых командиров, причастных к нападению на российских военных в Сирии 18 сентября.

В пресс-релизе, поступившем в «Медузу», говорится, что «для поиска и уничтожения командиров была задействована вся многоуровневая система разведки Минобороны РФ в Сирии».

Военная разведка узнала о месте и времени проведения совещания командиров, входящих в террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра». После этого по строению, где проходило совещание командиров, был нанесен «точный ракетно-авиационный удар».

Место сбора полевых командиров, отмечается в сообщении Минобороны, находилось вне населенного пункта южнее города Идлиб.

Вместе с пятью полевыми командирами, объявило Минобороны РФ, были уничтожены 32 боевика.

«Специальные мероприятия по поиску и уничтожению всех боевиков, причастных к нападению на российских военнослужащих в Сирии, продолжаются», — говорится в заявлении.