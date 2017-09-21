Минобороны РФ заподозрило США в передаче информации повстанцам о расположении сирийских и российских войск в Идлибе

Минобороны РФ считает, что американское командование передало одной из повстанческих группировок «весьма деликатную информацию» о расположении российских и сирийских правительственных войск в провинции Идлиб, заявил источник «Коммерсанта» в оборонном ведомстве.

По словам собеседника издания, речь идет об одной из группировок, относящейся к «умеренной оппозиции».

«Оттуда данные либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно, — сказал источник в Минобороны, добавив, что «нам ни от одного из вариантов легче не становится».

Собеседник «Коммерсанта» также отметил, что резкие заявления начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, обвинившего «американские спецслужбы» в организации нападения боевиков «Джебхат ан-Нусры» на позиции сирийских правительственных войск в Идлибе, «и вполовину не отражают реакции высшего руководства ведомства».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает «Интерфакс», утром в четверг заявил, что до командования США в Катаре «в жесткой форме доведено», что попытки обстрелов позиций сирийских и российских войск в Идлибе «будут подавляться всеми силами поражения».