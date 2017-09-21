Минобороны РФ заподозрило США в передаче информации повстанцам о расположении сирийских и российских войск в Идлибе

Коммерсант
06:06, 21 сентября 2017
Требует подтверждения

Минобороны РФ считает, что американское командование передало одной из повстанческих группировок «весьма деликатную информацию» о расположении российских и сирийских правительственных войск в провинции Идлиб, заявил источник «Коммерсанта» в оборонном ведомстве.

По словам собеседника издания, речь идет об одной из группировок, относящейся к «умеренной оппозиции».

«Оттуда данные либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно, — сказал источник в Минобороны, добавив, что «нам ни от одного из вариантов легче не становится».

Собеседник «Коммерсанта» также отметил, что резкие заявления начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, обвинившего «американские спецслужбы» в организации нападения боевиков «Джебхат ан-Нусры» на позиции сирийских правительственных войск в Идлибе, «и вполовину не отражают реакции высшего руководства ведомства».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает «Интерфакс», утром в четверг заявил, что до командования США в Катаре «в жесткой форме доведено», что попытки обстрелов позиций сирийских и российских войск в Идлибе «будут подавляться всеми силами поражения».

Из-за обстановки в Идлибе министр обороны Сергей Шойгу отменил запланированный визит в Белоруссию.

Коммерсант
Сирийские правительственные войска при поддержке российских военных проводят операцию по освобождению от боевиков «Исламского государства» города Дейр-эз-Зор в провинции Идлиб.
20 сентября Минобороны РФ объявило, что США при помощи боевиков из радикальной группировки «Джебхат ан-Нусра» пытаются «остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора». Подробности произошедшего тогда не уточнялись.
Российское оборонное ведомство сообщило, что боевикам удалось блокировать взвод сирийской военной полиции. Прорвать оцепление помогал российский спецназ, трое бойцов которого получили ранения.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в четверг заявил, что, несмотря на действия боевиков, Дейр-эз-Зор будет освобожден «в ближайшую неделю».
Россия проводит спецоперацию в Сирии с сентября 2015 года. Первоначально сообщалось, что в операции задействованы только ВВС, однако позже Минобороны признало, что российские военные участвуют и в наземных операциях.
США и их союзники по коалиции также проводят свою операцию против террористов из «Исламского государства», действующих на территории Сирии и Ирака. В частности, США оказывают поддержку операции по освобождению Ракки, которую боевики ИГ удерживают с 2013 года.
Российские и американские военные, как сообщали обе стороны, обмениваются информацией, необходимой для обеспечения безопасности их сил, участвующих в операциях против ИГ, но этим их сотрудничество ограничивается.

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