Как поделить части Сирии, чтобы все остались довольны Турция, Иран и Россия пока не договорились о зонах деэскалации сирийского конфликта
В Астане 4–5 июня прошел пятый раунд переговоров по Сирии. Делегации России, Турции, Ирана, сирийского правительства и вооруженной оппозиции, а также представители ООН, Иордании и США в качестве наблюдателей не смогли подписать никакого официального документа, но серьезно продвинулись на переговорах. Во всяком случае, в создании зон деэскалации, похоже, заинтересованы все участники.
Поводов для срыва переговоров в Астане было в последнее время более чем достаточно. Например, на юге Сирии, в районе города ат-Танф (около сирийско-иордано-иракской границы), где размещены силы США и тренируемой ими оппозиции, были трижды атакованы проправительственные силы, а 18 июня США сбили Су-22 сирийских ВВС. Турция, в свою очередь, начала подготовку наступательной операции против курдов на севере Сирии и обстреливает курдские позиции уже почти неделю. Несмотря на это, переговоры состоялись, — и это само по себе итог встречи в Астане.
Другой итог — прогресс в обсуждении зон деэскалации. О том, что такие зоны нужны, Россия, Турция и Иран договорились еще в мае, но границы зон согласованы не были. Предполагалось, что одна будет на севере в провинции Идлиб, вторая — в центре в провинциях Хомс и Хама, третья — на юге в пригороде Дамаска Восточная Гута и на южной границе с Израилем и Иорданией.
Сама идея таких зон обсуждалась еще в 2012–2014 годах, но тогда против них выступала Россия. В то время Москва не имела таких сильных позиций в Сирии и не могла согласиться на де-факто разделение зон влияния без своего участия. Зато в 2015-м, когда в Сирию отправились российские войска, Москва сама предложила возобновить переговоры по таким зонам. По сути, это буферные зоны, которые закрепляют сферы влияния за отдельными странами: Турции — на севере, США — на юге, Ирана — в центре. Российские мониторинговые центры в этих переговорах фигурируют во всех зонах, что подкрепляет ее влияние в Сирии.
Несмотря на то, что за создание зон выступают все участники переговоров, договориться они пока так и не смогли. По словам главы российской делегации Александра Лаврентьева, военные трех стран-гарантов (России, Ирана и Турции) практически на 100% согласовали зоны деэскалации в провинции Хомс и Восточная Гута, а на уровне экспертных рабочих групп процесс определения этих зон уже завершился. «То, что решили отложить подписание документа о создании зон де-эскалации в трех районах, то есть в районе Идлиба, в районе Хомса и в восточной Гуте, это явление временное. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы придем к этому решению», — заявил Лавретьев. По словам российского переговорщика, стороны подпишут соглашение уже в ходе очередного раунда переговоров, который запланирован на конец августа.
Основные разногласия лежат в определении границ зон деэскалации. Особенные сложности вызывают зоны на севере, где сильны позиции Турции. Стамбул уже попросил дополнительное время, чтобы обсудить и согласовать точные границы зон. По словам Лавреньева, Москва и Тегеран согласились на это, предпочтя не давить на Турцию.
#Deescalation zones in #Syria : Greater #Idlib, #Rastan, #Deraa/Quneitra, eastern #Ghouta but #Qaboun special situation pic.twitter.com/Z73gby0G4E— Balanche (@FabriceBalanche) May 5, 2017
При этом Турция начала подготовку новой спецоперации на территории сирийского кантона Африн, подконтрольного курдским отрядам самообороны. Турецкая газета Sabah со ссылкой на свои источники сообщила, что подготовка к операции уже завершена, а первыми целями армии Турции станут город Тель-Рифат и авиабаза Минак. Всего в операции предполагается участие около 20 тысяч турецких военнослужащих и лояльных им боевиков. Турецкие войска уже начали обстреливать населенные пункты кантона Африн. В результате до следующего раунда переговоров, запланированных на последнюю неделю августа, ситуация на севере Сирии может измениться, а вместе с ней и границы зоны деэскалации.
На севере Сирии, часть территории которого контролируют курды, турецкие интересы напрямую сталкиваются с российскими. В связи с этим особое значение приобретает то, кому в итоге достанется Африн. По одной из версий, его могут сдать туркам, а в ответ Турция поможет России вернуть Идлиб под контроль Асада, по другой — Африн сдадут сирийскому правительству, что чревато обострением отношений между Турцией и Россией.
И, наконец, главное. Не исключено, что ситуация в Сирии может поменяться и из-за встречи Дональда Трампа и Владимира Путина 7 июня на саммите «большой двадцатки». Один из ключевых вопросов на повестке их переговоров — именно Сирия.