В Сирии ранены трое российских спецназовцев. Минобороны обвинило США в организации наступления боевиков

При наступлении террористов «Джебхат ан-Нусры» в сирийской провинции Идлиб пострадали трое российских военнослужащих Сил специальных операций. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны.

Бойцы военной полиции оказались в окружении. Им на помощь была отправлена группа, в составе которой был спецназ. Трое бойцов получили ранения при прорыве кольца.

Начальник главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что «данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора».

Наступление началось утром 19 сентября, за день боевики продвинулись на глубину до 12 километров на фронте шириной до 20 километров. При этом, по данным Минобороны, у боевиков есть танки и боевые машины пехоты.

Ведомство отчиталось, что за сутки ответным огнем были убиты 850 террористов, уничтожены 11 их танков, четыре БМП и другая техника.