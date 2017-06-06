В Сирии начался штурм Ракки. Город считается «столицей ИГ»
Альянс «Демократические силы Сирии», включающий военные формирования сирийских курдов и арабские группировки, 6 июня начал штурм Ракки, которая с 2013 года удерживается и считается «столицей» террористов из «Исламского государства».
О начале операции объявила пресс-служба международной коалиции по борьбе с ИГ, которую возглавляют США. Взятие Ракки будет проходить при поддержке коалиции.
В пресс-релизе сказано, что «битва за Ракку будет долгой и сложной», однако взятие города «нанесет решающий удар по представлению об ИГ как о существующем халифате».
Сирийские курды, составляющие основу «Демократических сил Сирии», контролируют территорию на севере страны. Земли к югу, в том числе Ракку, контролирует «Исламское государство».
В мае 2016 года (карта) альянс объявил о начале наступления на Ракку, а в ноябре — о начале операции по освобождению города. За прошедшее время «Демократическим силам Сирии» удалось окружить Ракку с трех сторон.
В Ираке с октября 2016 года продолжается операция по освобождению Мосула — второго крупнейшего города, удерживаемого ИГ. По состоянию на 6 июня, под контролем террористов остается небольшой участок в западной части Мосула.
Боевики «Исламского государства» захватили Ракку в январе 2014 года и называют город своей столицей. Считается, что в городе сконцентрированы органы управления организацией.