В Сирии начался штурм Ракки. Город считается «столицей ИГ»

Альянс «Демократические силы Сирии», включающий военные формирования сирийских курдов и арабские группировки, 6 июня начал штурм Ракки, которая с 2013 года удерживается и считается «столицей» террористов из «Исламского государства».

О начале операции объявила пресс-служба международной коалиции по борьбе с ИГ, которую возглавляют США. Взятие Ракки будет проходить при поддержке коалиции.

В пресс-релизе сказано, что «битва за Ракку будет долгой и сложной», однако взятие города «нанесет решающий удар по представлению об ИГ как о существующем халифате».