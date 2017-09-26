Возбуждено дело о смерти ВИЧ-положительной девочки в Петербурге. Приемные родители отказывались ее лечить

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу
09:34, 26 сентября 2017
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о смерти ВИЧ-инфицированной девочки, приемные родители которой отказывались ее лечить.

В ходе доследственной проверки, сообщило Главное следственное управление СК по Петербургу, было установлено, что приемные родители, зная о том, что их дочь ВИЧ-инфицирована с рождения, «всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии».

«В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти», говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Из материалов уголовного дела следует, что девочка была рождена неустановленной матерью, зараженной вирусом иммунодефицита, с момента рождения стояла на диспансерном учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу
Предполагается, что при своевременном начале антиретровирусной терапии у новорожденных с ВИЧ-инфекцией их ожидаемая продолжительность жизни не будет значительно отличаться от средней по стране. Терапия должна проводиться пожизненно.
О смерти девочки с ВИЧ, чьи родители отказывались давать ей антиретровирусную терапию стало известно в конце августа. По данным петербургских СМИ, приемные родители отказывались лечить ребенка по религиозным соображениям.
В Тюмени в апреле 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая отказывалась лечить свою ВИЧ-положительную дочь. Женщина, также живущая с ВИЧ-инфекцией, утверждала, что такого заболевания не существует. Дело, которое также было заведено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), было закрыто за примирением сторон. Супруг обвиняемой, проходивший по делу потерпевшим, помирился с ней в зале суда. Прокуратура оспорила закрытие дела, и оно было направлено на новое рассмотрение.

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