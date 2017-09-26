Возбуждено дело о смерти ВИЧ-положительной девочки в Петербурге. Приемные родители отказывались ее лечить

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о смерти ВИЧ-инфицированной девочки, приемные родители которой отказывались ее лечить.

В ходе доследственной проверки, сообщило Главное следственное управление СК по Петербургу, было установлено, что приемные родители, зная о том, что их дочь ВИЧ-инфицирована с рождения, «всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии».

«В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти», говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).