Сколько ВИЧ-отрицателей на самом деле верят в то, что вируса не существует? Исследователи ВШЭ проанализировали группы «ВКонтакте», чтобы понять, кого еще можно переубедить

Исследователи из Высшей школы экономики изучили структуру крупнейшей группы во «ВКонтакте» и выделили тех людей, которые могут перенять идеи движения из-за общения с его лидерами. По мнению исследователей, этот анализ (его результаты были опубликованы в научном журнале American Behavioral Scientist) в дальнейшем поможет определять тех, кого еще не бесполезно переубеждать, причем не только в группах ВИЧ-отрицателей, но и в других группах, где распространяются антинаучные и опасные идеи (например, среди противников прививок или среди девушек, стремящихся к анорексии ).

Группы в социальных сетях могут сильно влиять на поведение человека. Из предыдущих исследований известно: поиск медицинской информации в интернете приводит к тому, что люди начинают активнее участвовать в своем лечении. Часто это приводит к положительным результатам: человек понимает, зачем ему назначили тот или иной препарат и что будет, если его не принимать. Общение в группах в социальных сетях, по всей видимости, еще больше способствует вовлечению человека в заботу о своем здоровье. Кроме того, поведение группы может быть «заразным» — другие участники могут перенимать ценности и идеи ядра.

Это работает и в случае, когда идеи ядра вредные. Установлено, что «заразными» также бывают курение, употребление наркотиков, алкоголя и развитие ожирения.

Анализ Юрия Рыкова, Петра Мейлахса и Ядвиги Синявской из ВШЭ опирался как раз на то, что ВИЧ-отрицательство распространяется из-за общения с его убежденными сторонниками. С помощью специальной программы исследователи оценили, как в группе, в которой состоит больше 15 тысяч человек, взаимодействуют участники и каково при этом их отношение к ВИЧ-отрицательству. Исследователи пришли к нескольким выводам. Вот два главных: