Сколько ВИЧ-отрицателей на самом деле верят в то, что вируса не существует? Исследователи ВШЭ проанализировали группы «ВКонтакте», чтобы понять, кого еще можно переубедить
Исследователи из Высшей школы экономики изучили структуру крупнейшей группы ВИЧ-отрицателей во «ВКонтакте» и выделили тех людей, которые могут перенять идеи движения из-за общения с его лидерами. По мнению исследователей, этот анализ (его результаты были опубликованы в научном журнале American Behavioral Scientist) в дальнейшем поможет определять тех, кого еще не бесполезно переубеждать, причем не только в группах ВИЧ-отрицателей, но и в других группах, где распространяются антинаучные и опасные идеи (например, среди противников прививок или среди девушек, стремящихся к анорексии).
Группы в социальных сетях могут сильно влиять на поведение человека. Из предыдущих исследований известно: поиск медицинской информации в интернете приводит к тому, что люди начинают активнее участвовать в своем лечении. Часто это приводит к положительным результатам: человек понимает, зачем ему назначили тот или иной препарат и что будет, если его не принимать. Общение в группах в социальных сетях, по всей видимости, еще больше способствует вовлечению человека в заботу о своем здоровье. Кроме того, поведение группы может быть «заразным» — другие участники могут перенимать ценности и идеи ядра.
Это работает и в случае, когда идеи ядра вредные. Установлено, что «заразными» также бывают курение, употребление наркотиков, алкоголя и развитие ожирения.
Анализ Юрия Рыкова, Петра Мейлахса и Ядвиги Синявской из ВШЭ опирался как раз на то, что ВИЧ-отрицательство распространяется из-за общения с его убежденными сторонниками. С помощью специальной программы исследователи оценили, как в группе, в которой состоит больше 15 тысяч человек, взаимодействуют участники и каково при этом их отношение к ВИЧ-отрицательству. Исследователи пришли к нескольким выводам. Вот два главных:
- Ядро (которое практически невозможно переубедить) составляет небольшую часть, эти люди очень активно комментируют друг друга, лайкают посты и тем самым поддерживают убежденность малой группы в своей правоте;
- К группе риска можно достоверно отнести только 1369 человек из 15 тысяч (остальные — это либо ядро, либо «молчащие», то есть не проявляющие активности, либо сторонники научной медицинской теории). Группа риска не имеет твердых убеждений в отношении ВИЧ и общается с ядром, что довольно опасно. «Влияет не информация как таковая, а информация, подкрепляемая личным контактом, так как ей больше доверия, и поэтому группа риска — это не те, кто вступают в сообщество, а те, кто начинают взаимодействовать с его убежденными членами (ставить/получать лайки, комментировать)», — говорит Юрий Рыков. Соответственно, общественные программы и распространение достоверной информации о ВИЧ должны быть нацелены преимущественно на людей из группы риска.