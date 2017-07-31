Закрыто дело жительницы Тюмени, отказывавшейся лечить свою ВИЧ-положительную дочь
Дело жительницы Тюмени, отказавшейся лечить свою ВИЧ-положительную дочь, закрыто за примирением сторон.
Как сообщили 72.ru представители областной прокуратуры, супруг подсудимой, проходивший по делу потерпевшим, помирился с ней в зале суда.
Сторона обвинения, заявила помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Мельникова, выступала против прекращения уголовного дела. У прокуратуры, добавила она, есть 10 суток на обжалование судебного постановления.
34-летняя ВИЧ-положительная жительница Тюмени обвинялась в причинении смерти по неосторожности ( ч.1 ст. 109 УК РФ). Женщина, утверждавшая, что ВИЧ-инфекции не существует, не лечилась сама и категорически отказывалась от лечения дочери, родившейся в июне 2014 года. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии.
Прокуратура со ссылкой на результаты судмедэкспертизы утверждала, что своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции у ребенка «позволило бы добиться ремиссии заболевания и значительно увеличить продолжительность его жизни с этой патологией».
Материалы дела, возбужденного в отношении жительницы Тюмени, отказавшейся лечить ВИЧ-положительного ребенка, были переданы в суд в начале июля.