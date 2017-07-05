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Жительницу Тюмени будут судить за отказ лечить ВИЧ-положительного ребенка

Прокуратура Тюменской области
11:39, 5 июля 2017
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Прокуратура Тюмени направила в суд материалы дела жительницы города, отказавшейся лечить свою ВИЧ-положительную дочь. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности ( ч.1 ст. 109 УК РФ).

В июне 2014 года, говорится в сообщении прокуратуры, ВИЧ-положительная жительница Тюмени родила дочь. Женщина, утверждавшая, что ВИЧ-инфекции не существует, не лечилась сама и категорически отказывалась от лечения ребенка. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии.

Комиссия судмедэкспертов пришла к выводу, что своевременно обследование и лечение ВИЧ-инфекции позволило бы значительно увеличить жизнь ребенка, сообщила областная прокуратура.

Женщина отказалась от обследования малышки на опасную инфекцию. Не лечилась сама и категорически отказывалась от лечения дочки, полагая, что ВИЧ-инфекция не существует. Вопреки рекомендациям врачей осуществляла грудное вскармливание, увеличивая риск заражения своего ребенка. 

Прокуратура Тюменской области
В марте 2017 года Znak.com со ссылкой на «СПИД.Центр» писал о жительнице Тюмени, рассказавшей в одном из пабликов в соцсетях о своей трехлетней дочери с ВИЧ-инфекцией. Она рассказала, что лечит ребенка гомеопатией и отказывается от ВИЧ-терапии.
«СПИД.Центр», как сообщалось, обращался с просьбой о помощи к омбудсмену по правам ребенка Анне Кузнецовой.
В Тюменском центре профилактики и борьбы со СПИД сообщили изданию 72.ru, что, по состоянию на начало марта, в городе было более 30 ВИЧ-инфицированных детей, не получающих терапию из-за категорического отказа родителей от лечения.

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