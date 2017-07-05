Жительницу Тюмени будут судить за отказ лечить ВИЧ-положительного ребенка

Прокуратура Тюмени направила в суд материалы дела жительницы города, отказавшейся лечить свою ВИЧ-положительную дочь. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности ( ч.1 ст. 109 УК РФ).

В июне 2014 года, говорится в сообщении прокуратуры, ВИЧ-положительная жительница Тюмени родила дочь. Женщина, утверждавшая, что ВИЧ-инфекции не существует, не лечилась сама и категорически отказывалась от лечения ребенка. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии.

Комиссия судмедэкспертов пришла к выводу, что своевременно обследование и лечение ВИЧ-инфекции позволило бы значительно увеличить жизнь ребенка, сообщила областная прокуратура.