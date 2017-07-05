Жительницу Тюмени будут судить за отказ лечить ВИЧ-положительного ребенка
Прокуратура Тюмени направила в суд материалы дела жительницы города, отказавшейся лечить свою ВИЧ-положительную дочь. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности ( ч.1 ст. 109 УК РФ).
В июне 2014 года, говорится в сообщении прокуратуры, ВИЧ-положительная жительница Тюмени родила дочь. Женщина, утверждавшая, что ВИЧ-инфекции не существует, не лечилась сама и категорически отказывалась от лечения ребенка. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии.
Комиссия судмедэкспертов пришла к выводу, что своевременно обследование и лечение ВИЧ-инфекции позволило бы значительно увеличить жизнь ребенка, сообщила областная прокуратура.
Женщина отказалась от обследования малышки на опасную инфекцию. Не лечилась сама и категорически отказывалась от лечения дочки, полагая, что ВИЧ-инфекция не существует. Вопреки рекомендациям врачей осуществляла грудное вскармливание, увеличивая риск заражения своего ребенка.