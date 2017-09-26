Суд распорядился заблокировать 140 сайтов о референдуме в Каталонии

На сайте каталонского парламента была включена переадресация на www.assemblea.eu. По этому адресу доступ не ограничивается.

Решение о блокировке, в числе прочего, распространяется на сайт парламента автономии — Национальной ассамблеи Каталонии по адресу: www.assemblea.cat.

Распоряжение о блокировке сайтов, сообщает Publico со ссылкой на агентство Efe, отдал Верховный суд Каталонии.

Заблокированы более 140 сайтов, содержащих информацию о референдуме о независимости Каталонии, проведение которого власти Испании считают незаконным.

Проведение референдума о независимости назначено в Каталонии на 1 октября. Испанские власти объявили его незаконным и противоречащим конституции.

За подготовку референдума были задержаны более 10 высокопоставленных чиновников автономии, изъяты несколько миллионов бюллетеней для голосования.

Все силовые структуры, ответственные за поддержание общественного порядка в Каталонии, переведены под прямое управление МВД Испании.

В 2014 году в Каталонии уже проходил опрос о независимости региона. Тогда власти Испании также признали референдум незаконным и его результаты не имели юридической силы. За независимость региона от Испании тогда проголосовали около 80% участников референдума, явка составляла чуть более 33%.