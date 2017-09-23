Мадрид перед референдумом о независмости перевел полицию Каталонии под управление МВД Испании

После перевода полиции автономии под прямое управление МВД, отмечает El Pais, все отвечающие за поддержание общественного порядка структуры на территории Каталонии оказались в непосредственном подчинении у Мадрида.

Автономная полиция Каталонии переведена под прямое управление МВД Испании. Такое решение, сообщает El Pais, приняло правительство Испании во главе с премьер-министром Мариано Рахоем, за восемь дней до проведения в Каталонии референдума о независимости.

Каталония назначила на 1 октября проведение референдума о независимости. Испанские власти объявили его незаконным и противоречащим конституции.

За подготовку референдума были задержаны более 10 высокопоставленных чиновников автономии, изъяты несколько миллионов бюллетеней для голосования.

В столице Каталонии — Барселоне — прошли несколько массовых акций, участники которых выступили в поддержку референдума и против задержания готовящих голосование чиновников.

В 2014 году в Каталонии — самом экономически успешном регионе Испании — уже пытались провести референдум о независимости. Власти Испании объявили референдум незаконным, его результаты не имели юридической силы. Тогда за независимость от Испании проголосовали около 80 процентов участников референдума.