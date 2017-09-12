Демонстрация в поддержку независимости Каталонии. Фотография

В Барселоне 11 сентября прошла акция в поддержку независимости Каталонии. В демонстрации, по данным ее организаторов, приняли участие более одного миллиона человек (население Барселоны — 1,6 миллиона человек). Власти Испании оценивают число участников в 350 тысяч. Акция, приуроченная к Национальному дню Каталонии, прошла за три недели до референдума о независимости Каталонии, назначенного на 1 октября. Участники демонстрации, в числе прочего, развернули баннер: «Независимость — немедленно». Правительство Испании уже объявило, что будет добиваться признания референдума противоречащим конституции страны.

Roser Villalonga / Assemblea Nacional Catalana / AFP / Scanpix / LETA