Олег Тиньков пообещал отозвать все иски и заявления против «Немагии»

Дневник хача
07:02, 26 сентября 2017
Надежный источник

Банкир Олег Тиньков пообещал, что отзовет все иски и заявления в полицию против авторов видеоблога «Немагия». Об этом он рассказал в интервью Амирану Сардарову на канале «Дневник хача».

«Я тебе обещаю, что во вторник [26 сентября] я отзову иски все — то есть, и административные, и уголовные. Там уже МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело», — заявил Тиньков (отметка на видео 35:00).

Перед этим Сардаров неоднократно предлагал ему добровольно отозвать иски, не дожидаясь извинений от «Немагии». По словам Сардарова, сообщество видеоблогеров должно само разобраться с этим конфликтом.

«Я не хочу вымаливать извинения, выпрашивать. Я забираю иски без кондиций, без условий», — заявил Тиньков.

Дневник хача
Тиньков подал иски в суд и заявление в полицию против «Немагии» после критического ролика, который видеоблогеры выпустили в начале августа. Предприниматель подчеркнул, что его особо задели оскорбления в адрес жены.
В сентябре полиция пришла с обыском к одному из авторов «Немагии» Алексею Псковитину по уголовному делу о клевете. Он проходит по делу как подозреваемый.
Об угрозах в свой адрес также рассказал видеоблогер Юрий Хованский. Он утверждал, что удалил ролик про Тинькова после того, как кто-то сломал ему дверь. Тиньков в интервью Сардарову заявил, что никаких действий против Хованского не предпринимал.

Тиньков против «Немагии»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме