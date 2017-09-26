Олег Тиньков пообещал отозвать все иски и заявления против «Немагии»

Банкир Олег Тиньков пообещал, что отзовет все иски и заявления в полицию против авторов видеоблога «Немагия». Об этом он рассказал в интервью Амирану Сардарову на канале «Дневник хача».

«Я тебе обещаю, что во вторник [26 сентября] я отзову иски все — то есть, и административные, и уголовные. Там уже МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело», — заявил Тиньков (отметка на видео 35:00).

Перед этим Сардаров неоднократно предлагал ему добровольно отозвать иски, не дожидаясь извинений от «Немагии». По словам Сардарова, сообщество видеоблогеров должно само разобраться с этим конфликтом.