Даниила Квята отстранили от ближайших гонок «Формулы 1»

Квята отстранили от участия в гран-при Малайзии и гран-при Японии. Место россиянина займет француз Пьер Гасли, до сих пор не выступавший в «Формуле 1». Официально эта информация пока не подтверждена.

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят пропустит как минимум две ближайшие гонки «Формулы 1». Об этом сообщает Motorsport.com.

Пока известно о пропуске Квятом двух гонок. Заменит ли его Гасли на следующих этапах, а также кто будет боевыми пилотами Toro Rosso в 2018 году, пока неизвестно. Предположительно, Гасли может вернуть Квяту место на гран-при США, поскольку этот уик-энд совпадет с финальной гонкой японской Суперформулы, где Гасли борется за титул.

В чемпионате «Формулы 1» 2017 года Даниил Квят набрал четыре очка в 14 гонках. Второй пилот Toro Rosso Карлос Сайнс заработал 48 очков. В четырех гонках Квят не смог финишировать.

Квят выступает за Toro Rosso с мая 2016 года. Это младшая команда концерна Red Bull в «Формуле 1». Его перевели туда из главной команды после аварии на гран-при России в Сочи.