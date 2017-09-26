Даниила Квята отстранили от ближайших гонок «Формулы 1»
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят пропустит как минимум две ближайшие гонки «Формулы 1». Об этом сообщает Motorsport.com.
Квята отстранили от участия в гран-при Малайзии и гран-при Японии. Место россиянина займет француз Пьер Гасли, до сих пор не выступавший в «Формуле 1». Официально эта информация пока не подтверждена.
Пока известно о пропуске Квятом двух гонок. Заменит ли его Гасли на следующих этапах, а также кто будет боевыми пилотами Toro Rosso в 2018 году, пока неизвестно. Предположительно, Гасли может вернуть Квяту место на гран-при США, поскольку этот уик-энд совпадет с финальной гонкой японской Суперформулы, где Гасли борется за титул.
В чемпионате «Формулы 1» 2017 года Даниил Квят набрал четыре очка в 14 гонках. Второй пилот Toro Rosso Карлос Сайнс заработал 48 очков. В четырех гонках Квят не смог финишировать.
Квят выступает за Toro Rosso с мая 2016 года. Это младшая команда концерна Red Bull в «Формуле 1». Его перевели туда из главной команды после аварии на гран-при России в Сочи.