Даниил Квят выбил напарника с трассы на старте гонки в Великобритании

Sports.ru
13:36, 16 июля 2017
Надежный источник

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят выбил с трассы своего напарника по команде Карлоса Сайнса-младшего в начале гран-при Великобритании.

В результате столкновения Сайнсу пришлось завершить гонку. Квят вернулся на трассу, оказавшись на последнем месте.

По итогам гонки Квят занял 15 место. Победителем гран-при Великобритании стал британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес».

На предыдущей гонке «Формулы 1» Даниил Квят также попал в аварию. Во время гран-при Австрии 9 июля он врезался в «Макларен» Фернандо Алонсо, который затем столкнулся с болидом Макса Ферстаппена (команда «Ред Булл»). Алонсо и Ферстаппен в результате выбыли из гонки.
«Торо Россо» — младшая команда концерна Red Bull в «Формуле 1». Квят выступает за нее с мая 2016 года. Тогда его перевели из «Ред Булла» после столкновения с «Феррари» Себастьяна Феттеля на гран-при России в Сочи.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться