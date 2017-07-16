Даниил Квят выбил напарника с трассы на старте гонки в Великобритании

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят выбил с трассы своего напарника по команде Карлоса Сайнса-младшего в начале гран-при Великобритании.

На предыдущей гонке «Формулы 1» Даниил Квят также попал в аварию. Во время гран-при Австрии 9 июля он врезался в «Макларен» Фернандо Алонсо, который затем столкнулся с болидом Макса Ферстаппена (команда «Ред Булл»). Алонсо и Ферстаппен в результате выбыли из гонки.

«Торо Россо» — младшая команда концерна Red Bull в «Формуле 1». Квят выступает за нее с мая 2016 года. Тогда его перевели из «Ред Булла» после столкновения с «Феррари» Себастьяна Феттеля на гран-при России в Сочи.