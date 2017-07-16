Даниил Квят выбил напарника с трассы на старте гонки в Великобритании
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят выбил с трассы своего напарника по команде Карлоса Сайнса-младшего в начале гран-при Великобритании.
El toque entre Carlos Sainz y Kvyat #F1 #BritishGP (@fanscarlosainz) pic.twitter.com/k4e25Hyos8— Ⓕ① Club (@formulaoneclub) July 16, 2017
В результате столкновения Сайнсу пришлось завершить гонку. Квят вернулся на трассу, оказавшись на последнем месте.
По итогам гонки Квят занял 15 место. Победителем гран-при Великобритании стал британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес».
На предыдущей гонке «Формулы 1» Даниил Квят также попал в аварию. Во время гран-при Австрии 9 июля он врезался в «Макларен» Фернандо Алонсо, который затем столкнулся с болидом Макса Ферстаппена (команда «Ред Булл»). Алонсо и Ферстаппен в результате выбыли из гонки.
«Торо Россо» — младшая команда концерна Red Bull в «Формуле 1». Квят выступает за нее с мая 2016 года. Тогда его перевели из «Ред Булла» после столкновения с «Феррари» Себастьяна Феттеля на гран-при России в Сочи.