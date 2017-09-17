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На старте Гран-при Сингапура столкнулись два «Феррари» и «Ред Булл». Через 10 кругов Даниил Квят врезался в стену

Meduza
15:04, 17 сентября 2017
Надежный источник

На старте Гран-при Сингапура, очередного этапа «Формулы 1», столкнулись оба пилота «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель и пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В аварии также пострадал болид Фернандо Алонсо из «Макларена». Все четыре гонщика выбыли из гонки, причем трое из них, стартовавшие первыми, выбыли на первом круге.

Аварию спровоцировал Феттель, который попытался оттеснить Ферстаппена с траектории и фактически зажал его болид между своей машиной и машиной Райкконена.

F1 Singapore 2017 GP Crash start Max Verstappen vs Kimi Raikkonen
MaxGoMaximum
Turn 1 Lap 1 2017 Singapore Grand Prix
Matthew Collier

На 11 круге Гран-при Сингапура из гонки выбыл российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят. Он врезался на повороте в ограждение трассы.

Финишировать в гонке удалось только 12 из 20 пилотов.

Победителем Гран-при Сингапура стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он лидирует в чемпионате, опережая Феттеля на 28 очков.

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