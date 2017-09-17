На старте Гран-при Сингапура столкнулись два «Феррари» и «Ред Булл». Через 10 кругов Даниил Квят врезался в стену
На старте Гран-при Сингапура, очередного этапа «Формулы 1», столкнулись оба пилота «Феррари» Кими Райкконен и Себастьян Феттель и пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В аварии также пострадал болид Фернандо Алонсо из «Макларена». Все четыре гонщика выбыли из гонки, причем трое из них, стартовавшие первыми, выбыли на первом круге.
Аварию спровоцировал Феттель, который попытался оттеснить Ферстаппена с траектории и фактически зажал его болид между своей машиной и машиной Райкконена.
На 11 круге Гран-при Сингапура из гонки выбыл российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят. Он врезался на повороте в ограждение трассы.
Accidente de Kvyat ! #SingaporeGP pic.twitter.com/WCuAvxWUFp— Victor F1 (@g3of1) September 17, 2017
Финишировать в гонке удалось только 12 из 20 пилотов.
Победителем Гран-при Сингапура стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Он лидирует в чемпионате, опережая Феттеля на 28 очков.