Владелец Бинбанка Микаил Шишханов предложил отдать «Интеко» под контроль ЦБ

Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов предложил перевести под контроль Центробанка группу «Интеко» и часть компании «А101». Об этом сам Шишханов рассказал «Ведомостям».

«Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка», — пояснил он. В Центробанке заметили, что переговоры идут, но об их деталях говорить рано.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг заметил, что целиком продать «Интеко» и «А101» будет сложно. Поэтому скорее всего для докапитализации Бинбанка будут использоваться доходы либо от операционной деятельности девелоперов, либо от продажи отдельных проектов.