Владелец Бинбанка Микаил Шишханов предложил отдать «Интеко» под контроль ЦБ
Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов предложил перевести под контроль Центробанка группу «Интеко» и часть компании «А101». Об этом сам Шишханов рассказал «Ведомостям».
«Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка», — пояснил он. В Центробанке заметили, что переговоры идут, но об их деталях говорить рано.
Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг заметил, что целиком продать «Интеко» и «А101» будет сложно. Поэтому скорее всего для докапитализации Бинбанка будут использоваться доходы либо от операционной деятельности девелоперов, либо от продажи отдельных проектов.
У группы «Интеко» сейчас 12 незавершенных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ростове-на-Дону и Туле. Чистая прибыль компании в 2016 году составила 4,6 миллиарда рублей.
Бинбанк может получить до 49% «А101», заявил Шишханов. Вся компания была куплена в 2015 году за 800 миллионов долларов.
21 сентября Центробанк решил санировать Бинбанк с использованием Фонда консолидации банковского сектора. Это второй случай применения такого механизма после ситуации с «Открытием». Основным владельцем обоих банков для оздоровления станет сам Центробанк.