Пропавший чеченский певец записал видео о том, что живет в Германии

ГТРК "Грозный"
18:23, 24 сентября 2017
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Чеченский певец Зелимхан Бакаев, которого с августа разыскивает мать, рассказал, что уехал жить в Германию. Видео, где он об этом говорит, опубликовано на ютьюбе неким Артемом Лебедевым, но первым на него обратил внимание чеченский государственный канал «Грозный».

На записи Бакаев рассказывает, что «уже где-то с середины августа добрался до Германии» и поселился у друга. Видео адресовано мужчине по имени Ислам, который, по словам Бакаева, живет в Голландии.

«Ни в Грозном, ни в Москве абсолютно делать нечего. Потому что это придурки еще те. Здесь реально народ абсолютно другой — выходишь на улицу, все тебе улыбаются. Абсолютно другое мировоззрение у людей», — говорит Бакаев.

Прямых указаний на то, что запись сделана в Германии, на видео нет. Никаких других записей кроме обращения Бакаева «Артем Лебедев» не публиковал.

Пропавший Зелимхан Бакаев тусит в Германии
Артем Лебедев
Мать Бакаева Малика рассказывала, что с 8 августа его никто не видел. 12 числа ей пришло SMS, в котором сын написал, что ему «надо срочно в Канаду и обратно».
В сентябре Малика Бакаева обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову за помощью в поисках сына.
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