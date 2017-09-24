Пропавший чеченский певец записал видео о том, что живет в Германии

Чеченский певец Зелимхан Бакаев, которого с августа разыскивает мать, рассказал, что уехал жить в Германию. Видео, где он об этом говорит, опубликовано на ютьюбе неким Артемом Лебедевым, но первым на него обратил внимание чеченский государственный канал «Грозный».

На записи Бакаев рассказывает, что «уже где-то с середины августа добрался до Германии» и поселился у друга. Видео адресовано мужчине по имени Ислам, который, по словам Бакаева, живет в Голландии.

«Ни в Грозном, ни в Москве абсолютно делать нечего. Потому что это придурки еще те. Здесь реально народ абсолютно другой — выходишь на улицу, все тебе улыбаются. Абсолютно другое мировоззрение у людей», — говорит Бакаев.

Прямых указаний на то, что запись сделана в Германии, на видео нет. Никаких других записей кроме обращения Бакаева «Артем Лебедев» не публиковал.