Мать пропавшего певца Зелимхана Бакаева обратилась за помощью в СПЧ Чечни

Мать певца Зелимхана Бакаева, пропавшего в Чечне 8 августа, обратилась за помощью в совет по правам человека при главе республики. Об этом 22 августа сообщил сайт «Кавказ.Реалии» со ссылкой на члена совета Хеду Саратову.

«В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Бакаева, проверяются его телефонные соединения, адресная детализация, опрашиваются лица, с которыми он общался накануне исчезновения», — рассказала Саратова «Кавказскому узлу».