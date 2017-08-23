Мать пропавшего певца Зелимхана Бакаева обратилась за помощью в СПЧ Чечни
Мать певца Зелимхана Бакаева, пропавшего в Чечне 8 августа, обратилась за помощью в совет по правам человека при главе республики. Об этом 22 августа сообщил сайт «Кавказ.Реалии» со ссылкой на члена совета Хеду Саратову.
«В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Бакаева, проверяются его телефонные соединения, адресная детализация, опрашиваются лица, с которыми он общался накануне исчезновения», — рассказала Саратова «Кавказскому узлу».
Об исчезновении 26-летнего певца Зелимхана (Зелима) Бакаева стало известно в середине августа. Его никто не видел с 8-го числа. Бакаев жил в Москве и приехал в Чечню на свадьбу сестры. Родственники обратились в полицию.
По словам матери певца Малики Бакаевой, 12 августа с номера сын ей пришло СМС-сообщение о том, что ему «надо срочно в Канаду и обратно». Больше его телефон не отвечал.