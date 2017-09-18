«Я подала в Ленинский райотдел заявление, они сказали, что рассмотрят. Ничего большего не знаю о своем сыне. Я рассчитываю на Всевышнего, после — на тебя. Мне не от кого больше ждать помощи. Именем Господа я прошу: помоги мне, Рамзан», — говорится в обращении.

Малика Бакаева, мать пропавшего в августе чеченского певца Зелимхана Бакаева, записала обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь найти сына.

Источник в МВД Чечни сказал, что уголовное дело по факту исчезновения Бакаева возбуждено не будет. «Он сам уехал, у нас есть маршруты его передвижения, он взрослый и совершеннолетний человек. Оснований возбуждать дело нет», — пояснил собеседник.

Зелимхан Бакаев пропал в Грозном в начале августа 2017 года. Он постоянно жил в Москве, а в Чечню приехал на свадьбу сестры.

10 августа певец собирался принять участие в кастинге «Фабрики звезд». В чеченских правоохранительных органах утверждают, что на имя Бакаева был куплен билет на поезд из Нальчика в Москву с прибытием 11 августа.