На «видео из Германии» с пропавшим чеченским певцом нашли банку с напитком, который не выпускают в Германии

Издание «Медиазона» обнаружила на видеозаписях с чеченским певцом Зелимханом Бакаевым, который якобы уехал жить в Германию, банку с энергетическим напитком Drive Me. Его выпускает компания PepsiCo. В пресс-службе российского подразделения компании «Медиазоне» сообщили, что Drive Me не представлен на рынке Германии.

Пропавший Зелимхан Бакаев тусит в Германии Артем Лебедев

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Два видео, на котором снят Зелимхан Бакаев, были опубликованы 24 сентября в аккаунте «Артем Лебедев» на YouTube. Других записей в аккаунте нет. Первой из СМИ об этих роликах сообщила чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». «Молодой человек жив, здоров и, по всей видимости, проводит время в свое удовольствие», — говорится в заметке на сайте телекомпании.