На «видео из Германии» с пропавшим чеченским певцом нашли банку с напитком, который не выпускают в Германии
Издание «Медиазона» обнаружила на видеозаписях с чеченским певцом Зелимханом Бакаевым, который якобы уехал жить в Германию, банку с энергетическим напитком Drive Me. Его выпускает компания PepsiCo. В пресс-службе российского подразделения компании «Медиазоне» сообщили, что Drive Me не представлен на рынке Германии.
Два видео, на котором снят Зелимхан Бакаев, были опубликованы 24 сентября в аккаунте «Артем Лебедев» на YouTube. Других записей в аккаунте нет. Первой из СМИ об этих роликах сообщила чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный». «Молодой человек жив, здоров и, по всей видимости, проводит время в свое удовольствие», — говорится в заметке на сайте телекомпании.
Зелимхан Бакаев пропал в Грозном в начале августа 2017 года. Его друзья считают, что он был похищен сотрудниками чеченских силовых органов. Мать Бакаева обращалась за помощью в поисках сына к главе Чечни Рамзану Кадырову и к совету по правам человека при главе республики.
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров говорил, что Бакаев скоро найдется. «Парень не ваххабит, не террорист, ни в каких историях не замешан. Никакие органы его не забирали, никому он 100 лет не нужен», — заявил Умаров РБК.