Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины

Саакашвили на заседании суда, состоявшемся вечером в пятницу, не присутствовал.

Мостиский районный суд Львовской области, рассматривавший дело Саакашвили, обязал бывшего губернатора заплатить штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 гривен, около 7500 рублей по курсу ЦБ РФ). Кроме того, Саакашвили должен будет заплатить судебный сбор в размере 320 гривен.

«Признать виновным Саакашвили Михаила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины», — зачитал решение судья Юрий Билоус в пятницу вечером.

Михаил Саакашвили, чей украинский паспорт был аннулирован, 10 сентября попытался въехать в страну на поезде. После того, как украинские власти его не пропустили, Саакашвили с группой сторонников пересек границу на контрольно-пропускном пункте «Шегини» и отправился во Львов.

МВД Украины после прорыва Саакашивили через границу завело дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, были заведены уголовные дела о незаконной переправке лиц через границу и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов — МВД заявило, что в результате столкновений с соратниками Саакашвили пострадали 11 полицейских.

Михаил Саакашвили в 2004–2007 годах и в 2008–2013 годах занимал пост президента Грузии.

В мае 2015 года он стал губернатором Одесской области. Чтобы Саакашвили смог занять этот пост, ему было предоставлено гражданство Украины. В конце 2016 года Саакашвили покинул пост губернатора после конфликта с президентом Украины Петром Порошенко.

В июле 2017 года власти Украины объявили, что Саакашвили лишен украинского гражданства. Ранее он также был лишен гражданства Грузии.