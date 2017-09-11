МВД завело уголовное дело после прорыва Саакашвили через границу Украины

МВД Украины
05:33, 11 сентября 2017
Надежный источник

МВД Украины возбудило уголовное дело после того, как бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в окружении сторонников прорвался через границу страны.

Дело, сообщается в твитере МВД, заведено по статье 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу».

Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

Кроме того, сообщает УНИАН со ссылкой на МВД Украины, правоохранительные органы усматривают в действиях людей, участвовавших в прорыве Саакашивили через границу, признаки преступления по статье 348 УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».

Статья 348 УК Украины предусматривает наказание в видел лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненного заключения.

Как сообщало МВД, при пересечении Саакашвили и группой сопровождавших его людей границы пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.

Михаил Саакашвили, чей украинский паспорт был аннулирован, 10 сентября попытался въехать в страну на поезде. После того, как украинские власти его не пропустили, Саакашвили с группой сторонников пересек границу на контрольно-пропускном пункте «Шегини». После прорыва через границу Саакашвили отправился во Львов.
Михаил Саакашвили в 2004–2007 годах и в 2008–2013 годах занимал пост президента Грузии. В мае 2015 года он стал губернатором Одесской области. Чтобы Саакашвили смог занять этот пост, ему было предоставлено гражданство Украины.
В конце 2016 года Саакашвили покинул пост губернатора после конфликта с президентом Украины Петром Порошенко. В июле 2017 года власти Украины объявили, что Саакашвили лишен украинского гражданства. Ранее он также был лишен гражданства Грузии.
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