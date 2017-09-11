МВД завело уголовное дело после прорыва Саакашвили через границу Украины

МВД Украины возбудило уголовное дело после того, как бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в окружении сторонников прорвался через границу страны.

Дело, сообщается в твитере МВД, заведено по статье 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу».

#Поліція внесла у ЄРДР відомості за очевидними ознаками злочину за ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" https://t.co/ozKRyGQdCV — МВС України (@MVS_UA) September 10, 2017

Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

Кроме того, сообщает УНИАН со ссылкой на МВД Украины, правоохранительные органы усматривают в действиях людей, участвовавших в прорыве Саакашивили через границу, признаки преступления по статье 348 УК «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего».

Статья 348 УК Украины предусматривает наказание в видел лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненного заключения.

Как сообщало МВД, при пересечении Саакашвили и группой сопровождавших его людей границы пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов.