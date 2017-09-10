При прорыве Саакашвили на Украину пострадали 11 полицейских

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что 11 полицейских получили травмы, когда бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в окружении сторонников прорвался через украинскую границу.

В сообщении МВД говорится, в частности, что сторонники Саакашвили повалили полицейских на землю. У пострадавших диагностированы закрытые травмы головы и грудной клетки. Никому из полицейских не потребовалась госпитализация.

МВД заявило, что проводит проверку, по итогам которой «будет дана правовая оценка действиям каждого из участников мероприятия».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности «тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями или способствовал им советами или действиями».

«Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство. Кто не согласен — попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу», — написал Луценко в своем фейсбуке.