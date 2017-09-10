При прорыве Саакашвили на Украину пострадали 11 полицейских

МВД Украины
20:30, 10 сентября 2017
Надежный источник

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что 11 полицейских получили травмы, когда бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в окружении сторонников прорвался через украинскую границу.

В сообщении МВД говорится, в частности, что сторонники Саакашвили повалили полицейских на землю. У пострадавших диагностированы закрытые травмы головы и грудной клетки. Никому из полицейских не потребовалась госпитализация.

МВД заявило, что проводит проверку, по итогам которой «будет дана правовая оценка действиям каждого из участников мероприятия».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности «тех, кто организовывал незаконное пересечение границы, руководил такими действиями или способствовал им советами или действиями».

«Борясь за власть, сторонники Саакашвили уничтожают государство. Кто не согласен — попробуйте прорвать грузинскую или британскую границу», — написал Луценко в своем фейсбуке.

Михаил Саакашвили вечером 10 сентября с толпой своих сторонников пересек границу Украины на контрольно-пропускном пункте «Шегини» после того, как ему не позволили въехать в страну на поезде. Затем он сел в автомобиль и приехал во Львов. Во Львове, судя по видео из фейсбука Саакашвили, его встретила толпа сторонников и журналистов.
Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2007 и с 2008 по 2013 годы. В мае 2015 года он стал губернатором Одесской области, а в конце 2016-го ушел в отставку с этого поста — после конфликта с президентом Украины Петром Порошенко. В июле 2017 года Саакашвили лишили украинского гражданства. Ранее он был лишен гражданства Грузии.
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