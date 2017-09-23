Петицию за сохранение Uber в Лондоне подписали полмиллиона человек

Петиция с призывом к властям Лондона не отбирать у приложения Uber лицензию на перевозку пассажиров подписали более 500 тысяч человек.

«Решение [властей Лондона] не продлевать лицензию Uber приведет к тому, что более 40 тысяч профессиональных водителей останутся без работы, а миллионы лондонцев лишатся удобного и доступного вида транспорта», — говорится в петиции на сайте Change.org.

Набрать 500 тысяч подписей под петицией удалось менее, чем за сутки.

Петицию разместило лондонское подразделение Uber, которое также разослало пользователям приложения письма с просьбой подписать это обращение, сообщает The Daily Telegraph.

Руководство лондонского Uber в письме пообещало, что решение властей города не продлевать лицензию будет обжаловано.