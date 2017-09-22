Власти Лондона отозвали лицензию Uber на перевозку пассажиров

Власти Лондона решили не продлевать лицензию приложения Uber на перевозку пассажиров. Текущая лицензия истечет 30 сентября.

Городское руководство решило, что Uber не отвечает требованиям, предъявляемым к оператору по вызову автомобиля. В заявлении отмечено, что компания плохо проявила себя в ситуациях, когда надо было сообщать о преступлении, и непрозрачно оформляла медицинские сертификаты.

Помимо этого компанию обвинили в нарушениях при проверке криминальной истории водителей. Uber также не смогла объяснить, как применялась технология Greyball для борьбы с проверками контролирующих органов.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что «предоставление инновационных услуг не должно осуществляться в ущерб безопасности клиентов».

У Uber есть право обжаловать решение лондонских властей в течение 21 дня. Компания уже заявила, что Лондон проявил себя «закрытым для инновационных компаний».