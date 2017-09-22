Власти Лондона отозвали лицензию Uber на перевозку пассажиров

Транспорт Лондона
10:24, 22 сентября 2017
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Власти Лондона решили не продлевать лицензию приложения Uber на перевозку пассажиров. Текущая лицензия истечет 30 сентября.

Городское руководство решило, что Uber не отвечает требованиям, предъявляемым к оператору по вызову автомобиля. В заявлении отмечено, что компания плохо проявила себя в ситуациях, когда надо было сообщать о преступлении, и непрозрачно оформляла медицинские сертификаты.

Помимо этого компанию обвинили в нарушениях при проверке криминальной истории водителей. Uber также не смогла объяснить, как применялась технология Greyball для борьбы с проверками контролирующих органов.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что «предоставление инновационных услуг не должно осуществляться в ущерб безопасности клиентов».

У Uber есть право обжаловать решение лондонских властей в течение 21 дня. Компания уже заявила, что Лондон проявил себя «закрытым для инновационных компаний».

В августе лондонская полиция объявила, что Uber не всегда сообщает о совершаемых в автомобилях преступлениях. При этом рост преступлений сексуального характера с участием водителей Uber вырос на 50% за год.
Полиция обязала 13 тысяч водителей Uber пройти подробную проверку на ранее совершенные преступления, упрекнув компанию в том, что сама она этим не занималась.
Технологию Greyball, которая позволяла Uber избегать проверок, также проверяет на законность Минюст США.
Летом 2017 года в Uber сменился руководитель. С поста гендиректора ушел основатель компании Трэвис Каланик. Теперь Uber возглавляет бывший руководитель туристического сервиса Expedia Дара Хосроушахи.

Плохой год для Uber

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