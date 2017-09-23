Капитализация Apple снизилась за 10 дней на 50 миллиардов долларов

Рыночная капитализация корпорации Apple за 10 дней, прошедших с момента презентации новых устройств, снизилась почти на 50 миллиардов долларов, сообщает CNBC.

Накануне презентации, прошедшей 12 сентября, рыночная капитализация Apple составляла 834,9 миллиарда долларов, а к моменту закрытия торгов на биржах 22 сентября суммарная стоимость акций компании снизилась до 782,5 миллиарда долларов.

MarketWatch отмечает, что речь идет о худшей для акций Apple неделе перед запуском новых телефонов этой компании — iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступили в продажу в ряде стран 22 сентября.

При этом аналитики CNBC обращают внимание на тот факт, что акции Apple, несмотря на значительное снижение котировок, все равно стоят на 30 процентов больше, чем год назад.

Аналитики также указывают, что Apple сделала основную ставку на iPhone X, который также был впервые показан 12 сентября, но в продажу поступит позже, чем iPhone 8 и iPhone 8 Plus.