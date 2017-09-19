«Это позерство и реклама». Кадыров осудил издевательство над буддистом в парке Горького

Рамзан Кадыров
14:42, 19 сентября 2017
Надежный источник

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видеозапись, на которой, как утверждается, дагестанцы бьют по лицу буддиста в Москве. Об этом он написал в телеграме.

19 сентября паблик «Мэш» (связанный с «Лайфом»), опубликовал видеозапись с издевательством над буддистом в московском парке Горького. Двое мужчин спрашивают у буддиста, буддист ли он. Услышав положительный ответ, один из них бьет буддиста по лицу.

«Истинный мусульманин никогда не станет обижать слабого, ни в чем не повинного человека. Подобная выходка недостойна настоящего мужчины. Это позерство и реклама», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, наказывать надо не «этого парня-буддиста», а «тех, кто совершает преступления».

Ранее Кадыров резко высказывался по ситуации в Мьянме, заявив, что выступит против позиции России, если та «поддержит шайтанов, которые совершают преступления». Позднее глава Чечни сказал, что его слова переврали, и поблагодарил президента России Владимира Путина за осуждение насилия в Мьянме.
4 сентября в Грозном прошел митинг против действия правительства Мьянмы. По оценке местного МВД, в нем участвовали более миллиона человек.
До этого в Москве сотни мусульман вышли на акцию протеста к зданию посольства Мьянмы. Позднее подавалась заявка на новую акцию, но столичные власти отклонили ее.

Реакция Северного Кавказа на насилие в Мьянме

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме