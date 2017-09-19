«Это позерство и реклама». Кадыров осудил издевательство над буддистом в парке Горького

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видеозапись, на которой, как утверждается, дагестанцы бьют по лицу буддиста в Москве. Об этом он написал в телеграме.

19 сентября паблик «Мэш» (связанный с «Лайфом»), опубликовал видеозапись с издевательством над буддистом в московском парке Горького. Двое мужчин спрашивают у буддиста, буддист ли он. Услышав положительный ответ, один из них бьет буддиста по лицу.

«Истинный мусульманин никогда не станет обижать слабого, ни в чем не повинного человека. Подобная выходка недостойна настоящего мужчины. Это позерство и реклама», — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, наказывать надо не «этого парня-буддиста», а «тех, кто совершает преступления».