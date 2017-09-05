Кадыров заявил, что его слова о позиции РФ по Мьянме «исковеркали и переврали». Он говорил, что выступает против поддержки Россией «шайтанов»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его слова о позиции РФ по преследованию мусульманского народа рохинджа в Мьянме «исковеркали и переврали».

Речь, очевидно, идет о словах, сказанных им 3 сентября во время интернет-трансляции о ситуации в Мьянме. Тогда он заявил, что «если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления», то он «против позиции России». Он также выразил уверенность, что «сегодня никто не будет поддерживать убийц насильников», но добавил, что «есть определенные нюансы государственной политики».

«В интернете было достаточно суждений на тему того, что я якобы сказал, что готов оспорить позицию руководства страны в отношении произвола, творимого в Мьянме над мусульманами, если она будет расходиться с моей. <…> Мою речь исковеркали и переврали, причем сделано это было, как я считаю, целенаправленно», — написал Кадыров 5 сентября в своем телеграме.

По его словам, он «абсолютно уверен, что Россия никогда, ни при каких обстоятельствах» не будет препятствовать оказанию помощи угнетенным, а президент России Владимир Путин «прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь угнетенным людям в разных уголках мира».

«В мире нет государства, которое более заинтересовано в защите прав и интересов людей вне зависимости от вероисповедания, национальности, гражданства и места проживания, чем Россия», — написал Кадыров.