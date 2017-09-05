После митинга в Москве Путин осудил насилие в Мьянме. Кадыров поблагодарил его за это

Президент России
06:02, 5 сентября 2017
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На саммите БРИКС в китайском Сямэне президент России Владимир Путин осудил насилие в Мьянме. Об этом он заявил во время двусторонней встречи с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси.

В сообщении Кремля говорится, что лидеры «осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы ни были направлены, в том числе против мусульман». Путин и ас-Сиси призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.

Заявление на саммите БРИКС — первое публичное выступление Путина по поводу ситуации в Мьянме. Оно было сделано утром 4 сентября, после того, как в Москве мусульмане провели несанкционированный митинг у посольства Мьянмы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме поблагодарил Путина за слова о Мьянме. При этом он вновь напомнил, что «в 21-м веке государства, правозащитные организации, международные структуры, которые должны поддерживать мир на Земле, закрывают глаза на жестокие убийства мирного населения, нарушения прав человека».

Митинг у посольства Мьянмы состоялся после заявлений Кадырова о том, что если Россия поддерживает «шайтанов» в Мьянме, то он против позиции России. Днем 4 сентября еще один митинг прошел в Грозном. На него, по официальным данным, пришли более миллиона человек.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 сентября уже после встречи Путина и ас-Сиси заявил, что в Кремле пока не ознакомились со словами Кадырова.
В Мьянме в штате Ракхайн продолжаются столкновения между мусульманами рохинджа и буддистами, к которым относится большинство населения страны. Россия неоднократно блокировала заявления ООН в связи с действиями властей Мьянмы в этом конфликте.

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