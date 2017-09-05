После митинга в Москве Путин осудил насилие в Мьянме. Кадыров поблагодарил его за это

На саммите БРИКС в китайском Сямэне президент России Владимир Путин осудил насилие в Мьянме. Об этом он заявил во время двусторонней встречи с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси.

В сообщении Кремля говорится, что лидеры «осудили любые проявления насилия, от кого бы они ни исходили и против кого бы ни были направлены, в том числе против мусульман». Путин и ас-Сиси призвали власти Мьянмы взять ситуацию под контроль.

Заявление на саммите БРИКС — первое публичное выступление Путина по поводу ситуации в Мьянме. Оно было сделано утром 4 сентября, после того, как в Москве мусульмане провели несанкционированный митинг у посольства Мьянмы.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграме поблагодарил Путина за слова о Мьянме. При этом он вновь напомнил, что «в 21-м веке государства, правозащитные организации, международные структуры, которые должны поддерживать мир на Земле, закрывают глаза на жестокие убийства мирного населения, нарушения прав человека».