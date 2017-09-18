Детский омбудсмен выступила против наказания для родителей за отказ от прививок

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что не поддерживает инициативу Минздрава, предложившего не оплачивать больничные родителям, чьи дети заболели из-за отказа от прививок.

«В конечном итоге, пострадают вновь дети — не получат должного ухода, если родитель решится остаться на работе, а не сидеть со своим сыном или дочкой», — написала Кузнецова в своем фейсбуке.

Кроме того, отметила детский омбудсмен, такая инициатива «может спровоцировать вполне понятное требование родителей вернуть им средства на лечение детей, которые были привиты и, например, заболели».

Кузнецова также отметила, что не понятно, как будет устанавливаться факт того, что причиной заболевания ребенка стал именно отказ родителей от прививок.

«Надеюсь, что до реального воплощения эта инициатива не дойдет», — подчеркнула Кузнецова.