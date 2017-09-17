Министр здравоохранения России Вероника Скворцова предложила ввести денежные санкции против родителей, которые отказались вакцинировать детей, в том случае, если такое решение привело к болезни ребенка.

«Мы не можем прямо воздействовать на родителей. Но мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным», — сказала Скворцова в интервью НТВ.

Министр также сообщила, что Минздрав разрабатывает законопроект, не позволяющий распространять информацию, которая «искажает реальное отношение к лечению и профилактике заболеваний — к ВИЧ, конкретно».