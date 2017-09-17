Елизавета Пескова удалила свой инстаграм

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, удалила свой аккаунт в инстаграме . Это произошло через несколько дней после того, как в журнале Forbes вышла ее колонка об образовании. Текст за подписью Песковой, как выяснилось, составлен из отредактированных фрагментов других публикаций.

Колонка Елизаветы Песковой на сайте Forbes была опубликована 12 сентября. То, что текст составлен из отрывков других публикаций, заметила консультант в области медиа Оксана Силантьева. После ее поста в фейсбуке Forbes удалил колонку, но затем вернул ее на сайт, снабдив некоторыми ссылками на источники.

В конце августа Пескова опубликовала в инстаграме пост, в котором обвинила власти Татарстана в краже идеи ее знакомого по имени Артур, предложившего создать базу резюме студентов. Чиновникам правительства республики пришлось объясняться: они заверили, что эту идею себе не присваивали. Также выяснилось, что Артур вообще не знаком с Песковой — он просто написал ей в инстаграме.