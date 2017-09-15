Зонд Cassini передал последний сигнал. Аппарат сгорел в атмосфере Сатурна

Агентство NASA получило последний сигнал от зонда Cassini, который 15 сентября сгорел в атмосфере Сатурна.

Связь с зондом была потеряна, как и было рассчитано, около 14:55 по Москве. Последний сигнал шел к Земле около 83 минут.

Our spacecraft has entered Saturn's atmosphere, and we have received its final transmission. — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) September 15, 2017

Вот как объявили об окончании миссии Cassini: