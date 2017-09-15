Зонд Cassini передал последний сигнал. Аппарат сгорел в атмосфере Сатурна

NASA
11:57, 15 сентября 2017
Надежный источник

Агентство NASA получило последний сигнал от зонда Cassini, который 15 сентября сгорел в атмосфере Сатурна.

Связь с зондом была потеряна, как и было рассчитано, около 14:55 по Москве. Последний сигнал шел к Земле около 83 минут.

Наш аппарат вошел в атмосферу Сатурна и мы получили от него последний сигнал.

Вот как объявили об окончании миссии Cassini:

Земля получила последний сигнал от Cassini в 7:55 по Североамериканскому восточному времени. Cassini стал частью планеты, которую изучал. Спасибо за науку
Аппарат Cassini, созданный NASA, Европейским и Итальянским космическими агентствами, был запущен 15 октября 1997 года. Аппарат летел к Сатурну семь лет и находился на его орбите 13 лет; миссия была рассчитана до 2008 года, но дважды продлевалась.
Миссией Cassini было исследование Сатурна, его колец и спутников. Сделанные им детальные снимки этой части Солнечной системы получили широкое распространение.

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