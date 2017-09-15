Зонд Cassini передал последний сигнал. Аппарат сгорел в атмосфере Сатурна
Агентство NASA получило последний сигнал от зонда Cassini, который 15 сентября сгорел в атмосфере Сатурна.
Связь с зондом была потеряна, как и было рассчитано, около 14:55 по Москве. Последний сигнал шел к Земле около 83 минут.
Our spacecraft has entered Saturn's atmosphere, and we have received its final transmission.— CassiniSaturn (@CassiniSaturn) September 15, 2017
Вот как объявили об окончании миссии Cassini:
Earth received @CassiniSaturn’s final signal at 7:55am ET. Cassini is now part of the planet it studied. Thanks for the science #GrandFinale pic.twitter.com/YfSTeeqbz1— NASA (@NASA) September 15, 2017
Аппарат Cassini, созданный NASA, Европейским и Итальянским космическими агентствами, был запущен 15 октября 1997 года. Аппарат летел к Сатурну семь лет и находился на его орбите 13 лет; миссия была рассчитана до 2008 года, но дважды продлевалась.
Миссией Cassini было исследование Сатурна, его колец и спутников. Сделанные им детальные снимки этой части Солнечной системы получили широкое распространение.