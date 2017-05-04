Пролет Cassini вдоль поверхности Сатурна. Видео NASA

26 апреля космический зонд Cassini впервые в истории пролетел между Сатурном и его кольцами. Параллельно зонд снимал поверхность планеты с (относительно) очень близкого расстояния.

Сотрудники NASA объединили фотографии Сатурна, сделанные Cassini во время того самого пролета, в небольшой ролик. С его помощью можно увидеть, как летел зонд и что он успел «увидеть».

NASA: Cassiniʼs First Fantastic Dive Past Saturn NASA Jet Propulsion Laboratory

Планируется, что в общей сложности Cassini пролетит между Сатурном и его кольцами 22 раза. После этого зонд сгорит в атмосфере газового гиганта.