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Грандиозный финал Cassini: как космический аппарат станет частью Сатурна

Meduza
14:38, 5 апреля 2017

NASA выпустило короткий фильм «Грандиозный финал „Кассини“», в котором рассказывается о последних месяцах жизни космического аппарата. 26 апреля Cassini, у которого уже заканчивается топливо, начнет финальный маневр — он пролетит между поверхностью Сатурна и его кольцами 22 раза.

15 сентября аппарат «нырнет» в атмосферу планеты и сгорит в ней. Cassini будет до последнего передавать данные на Землю.

NASA at Saturn: Cassiniʼs Grand Finale
NASA Jet Propulsion Laboratory

Проект Alpha Centauri подготовил русскую озвучку этого фильма.

ГРАНДИОЗНЫЙ ФИНАЛ КАССИНИ [4K]
Alpha Centauri

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