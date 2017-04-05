Грандиозный финал Cassini: как космический аппарат станет частью Сатурна

NASA выпустило короткий фильм «Грандиозный финал „Кассини“», в котором рассказывается о последних месяцах жизни космического аппарата. 26 апреля Cassini, у которого уже заканчивается топливо, начнет финальный маневр — он пролетит между поверхностью Сатурна и его кольцами 22 раза.

15 сентября аппарат «нырнет» в атмосферу планеты и сгорит в ней. Cassini будет до последнего передавать данные на Землю.

NASA at Saturn: Cassiniʼs Grand Finale NASA Jet Propulsion Laboratory

Проект Alpha Centauri подготовил русскую озвучку этого фильма.