шапито
Прощай, Cassini: зонд завершает свою миссию и опускается в облака Сатурна
Космический зонд Cassini 15 сентября опустится в облака Сатурна и завершит свою почти двадцатилетнюю миссию. Последний сигнал от Cassini придет в 14:55 по московскому времени, а отправит его он намного раньше — данные с зонда идут до Земли 86 минут.
NASA запустит прямую трансляцию финала Cassini в 14:00 по московскому времени. За погружением зонда в атмосферу Сатурна можно наблюдать здесь. В 14:54 Cassini сообщит о входе в атмосферу, а в 14:55 подаст прощальный сигнал.
В своем блоге NASA опубликовало список самых важных открытий Cassini. Снимки, сделанные зондом, помогли изучить Сатурн и его спутники — Титан, похожий по своему типу на Землю, Энцелад и Япет. Также аппарат регулярно делал детальные снимки полярных сияний, вихрей и колец Сатурна, и такими их еще не видели.
NASA пообещало, что до последнего момента аппарат будет передавать на Землю фотографии Сатурна. На протяжении последней недели снимки Cassini собирали в твиттере. Их можно найти по хэштегу #CassiniGrandFinale.
Пользователи твиттера посвятили несколько комиксов финалу миссии и попросили не рассматривать погружение Cassini в атмосферу Сатурна как суицид.
Миссия Cassini началась в 1997 году. Именно тогда ракета Titan-401B вывела его в космос. Семь лет зонд летел к Сатурну и 13 лет находился на его орбите. За это время аппарат успел передать на Землю 635 гигабайт данных и сделать 453 тысячи снимков.
Миссию продлевали два раза, однако в условиях космической радиации оборудование Cassini сильно испортилось. Зонд нельзя просто оставить на орбите Сатурна — он может упасть на Титан или Энцелад, которые, по мнению ученых, могут быть пригодны для жизни, и оставить на них следы земных биоматериалов. В то же время ученые не считают Сатурн пригодной для жизни планетой, поэтому Cassini завершит свою миссию на нем.
Прощай, Cassini!