Прощай, Cassini: зонд завершает свою миссию и опускается в облака Сатурна

Миссию продлевали два раза, однако в условиях космической радиации оборудование Cassini сильно испортилось. Зонд нельзя просто оставить на орбите Сатурна — он может упасть на Титан или Энцелад, которые, по мнению ученых, могут быть пригодны для жизни, и оставить на них следы земных биоматериалов. В то же время ученые не считают Сатурн пригодной для жизни планетой, поэтому Cassini завершит свою миссию на нем.