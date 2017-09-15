На главу московского штаба Навального напали. Его несколько раз ударили железной трубой

Неизвестный напал на руководителя московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина. Об этом Ляскин рассказал в твиттере.

Только что на меня сзади напал ублюдок. Ударил несколько раз железной трубой. И убежал pic.twitter.com/kfaw3NurRw — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 15, 2017

В разговоре с «Медиазоной» Ляскин уточнил, что на него напали около московского штаба Навального на улице Гиляровского. По его словам, один удар пришелся по голове, второй — по плечу. «У меня на голове огромная шишка», — сказал Ляскин.

Глава федерального штаба оппозиционера Леонид Волков рассказал, что после нападения вызвали скорую помощь и полицию.

Нападавший бросил трубу в активиста штаба и убежал. Сейчас Ляскин едет на скорой помощи в Институт имени Склифосовского.

Юрист фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов планирует написать заявление в СК о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.