Николаю Ляскину после нападения диагностировали черепно-мозговую травму
Медики зафиксировали черепно-мозговую травму у координатора московского штаба политика Алексея Навального Николая Ляскина, на которого ранее напали с трубой. Об этом сообщил сам оппозиционер.
Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области. Сейчас в ОВД Мещанское пишу заявление pic.twitter.com/t2kM1pHnhP— Николай Ляскин (@nlyaskin) September 15, 2017
На Ляскина напали около московского штаба на улице Гиляровского. Как рассказывал активист, неизвестный подошел к нему со спины и дважды ударил железной трубой. Один удар пришелся по голове, второй — по плечу. После этого нападавший бросил трубу в знакомого Ляскина и убежал.
Николай в склифе, ждёт МРТ pic.twitter.com/Zrw1R75Akv— An Bo (@ann_bo_) September 15, 2017
По словам активиста, который был с Ляскиным в момент нападения, участковый предложил самим дойти до отдела. «Наряд, мол, долго ждать», — рассказал он.
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что готовит заявление в Следственный комитет о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля. «Способ нападения, орудие преступления указывают именно на это», — уточнил он.