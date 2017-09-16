Полиция возбудила дело по статье «Хулиганство» после нападения на Николая Ляскина. Его ударили металлической трубой по голове
Московская полиция возбудила дело по статье «Хулиганство» после нападения на Николая Ляскина, главу московского штаба Алексея Навального.
«По результатам проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — сообщили в полиции, не уточняя имени пострадавшего. Источник «Интерфакса» подтвердил, что речь идет именно о Ляскине.
Ранее юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов говорил, что подаст заявление в Следственный комитет о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277 УК РФ).
Вечером 15 сентября на улице Гиляровского в Москве Николая Ляскина сзади ударили металлической трубой — по голове и по плечу. Нападавший скрылся. У Ляскина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Труба которой меня ударили сзади по голове pic.twitter.com/J2rQ6CwFTM— Николай Ляскин (@nlyaskin) September 15, 2017