В Москве после анонимных звонков начали эвакуировать школы. В Петербурге — торговые центры
В нескольких петербургских торговых центрах началась эвакуация. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на очевидцев.
Издание уточняет, что оцеплены восемь центров. Очевидцы также пишут об эвакуации еще в одном торговом комплексе. «Фонтанка» насчитала уже 13 эвакуированных объектов.
В Москве из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, из восьми школ эвакуированы в общей сложности девять тысяч человек.
Массовые эвакуации в различных городах России начались 10 сентября. По данным РИА Новости, за последние два дня эвакуировали более 130 тысяч человек. 13 сентября «Интерфакс» передавал, что в одной Москве эвакуировали более 100 тысяч человек. Оба агентства писали, что в основном звонки поступают по IP-телефонии с территории Украины.
Как писало РБК, дело о звонках с угрозами взрывов по всей России возбудила ФСБ.