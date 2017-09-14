В нескольких петербургских торговых центрах началась эвакуация. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на очевидцев.

Издание уточняет, что оцеплены восемь центров. Очевидцы также пишут об эвакуации еще в одном торговом комплексе. «Фонтанка» насчитала уже 13 эвакуированных объектов.

В Москве из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, из восьми школ эвакуированы в общей сложности девять тысяч человек.