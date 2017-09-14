В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке

В Москве из-за анонимных звонков о бомбе 14 сентября эвакуировали магазин Центральный детский магазин на Лубянке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«После угрозы взрыва из Центрального детского магазина, ТРЦ „Золотой Вавилон“ и кинотеатра „Люксор“ эвакуировано 8 тысяч человек», — сказал источник.

Ранее 14 сентября из-за анонимных звонков в Москве были эвакуированы несколько школ. В Санкт-Петербурге эвакуировали 12 торговых центров, а также здание администрации Центрального района.

14 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал массовые эвакуации по всей стране «телефонным терроризмом» и «телефонным хулиганством». Он заявил, что Владимир Путин, «конечно, был проинформирован» о происходящем, а «необходимые службы принимают все необходимые меры» для установления виновных.