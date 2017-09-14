В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке

РИА Новости
13:49, 14 сентября 2017
Требует подтверждения

В Москве из-за анонимных звонков о бомбе 14 сентября эвакуировали магазин Центральный детский магазин на Лубянке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«После угрозы взрыва из Центрального детского магазина, ТРЦ „Золотой Вавилон“ и кинотеатра „Люксор“ эвакуировано 8 тысяч человек», — сказал источник.

Ранее 14 сентября из-за анонимных звонков в Москве были эвакуированы несколько школ. В Санкт-Петербурге эвакуировали 12 торговых центров, а также здание администрации Центрального района.

14 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал массовые эвакуации по всей стране «телефонным терроризмом» и «телефонным хулиганством». Он заявил, что Владимир Путин, «конечно, был проинформирован» о происходящем, а «необходимые службы принимают все необходимые меры» для установления виновных.

С 10 сентября по всей России продолжаются массовые эвакуации из-за анонимных звонков с угрозами взрыва. Как пишет РИА Новости, только 12–13 сентября были эвакуированы более 130 тысяч человек. Бомбу ни в одном из случаев не нашли.
По информации РИА Новости, следователи подозревают в организации звонков людей, связанных с террористической группировкой «Исламское государство». Источники агентства и издания РБК говорят, что личности подозреваемых установлены. Ранее источники РБК говорили, что звонки, по одной из версий, могут быть организованы с территории Украины.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме