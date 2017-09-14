Лидер «Христианского государства» связал волну эвакуаций по всей России с протестом против «Матильды»

Руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин заявил, что волна массовых эвакуаций по всей России может быть связана с попыткой не позволить показать в кинотеатрах фильм «Матильда». Об этом Калинин рассказал в интервью «Медузе».

По словам лидера движения, 10 сентября им прислали письмо, в котором говорилось, что «есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое». Авторы письма утверждали, что «можно дестабилизировать всю инфраструктуру России» телефонными звонками.

Калинин считает, что первые звонки о заложенных бомбах поступали именно в кинотеатры, а уже потом начали звонить в школы и торговые центры. Лидер движения заверил, что его сторонники не имеют к этому отношения.

Полностью интервью с лидером «Христианского государства» читайте на «Медузе» 14 сентября.