Лидер «Христианского государства» связал волну эвакуаций по всей России с протестом против «Матильды»

Meduza
07:53, 14 сентября 2017
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Руководитель движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин заявил, что волна массовых эвакуаций по всей России может быть связана с попыткой не позволить показать в кинотеатрах фильм «Матильда». Об этом Калинин рассказал в интервью «Медузе».

По словам лидера движения, 10 сентября им прислали письмо, в котором говорилось, что «есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое». Авторы письма утверждали, что «можно дестабилизировать всю инфраструктуру России» телефонными звонками.

Калинин считает, что первые звонки о заложенных бомбах поступали именно в кинотеатры, а уже потом начали звонить в школы и торговые центры. Лидер движения заверил, что его сторонники не имеют к этому отношения.

Полностью интервью с лидером «Христианского государства» читайте на «Медузе» 14 сентября.
С 11 сентября в российских городах проходят массовые эвакуации школ, административных зданий, вокзалов, аэропортов и торговых центров. Поводом во всех случаях становятся анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах.
Во многих регионах возбуждены уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе. По версии следствия, для обзвона могли использовать IP-телефонию и зарубежные номера.
«Христианское государство» выступает против показа фильма «Матильда» Алексея Учителя, которое разрешило для проката министерство культуры. Выход картины запланирован на октябрь, но некоторые кинотеатры, в том числе крупнейшие киносети, уже отказались от проката из-за поступающих угроз.

Волна эвакуаций в России

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