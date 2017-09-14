«Коммерсант»: Вашингтон несколько раз предлагал Москве продать дипломатическую собственность в США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз предлагал главе МИД России Сергею Лаврову продать заблокированную в Штатах российскую дипломатическую собственность. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет «Коммерсант». Когда были сделаны эти предложения и что ответил Лавров, не уточняется.

Официально все состоявшиеся встречи Лаврова и Тиллерсона проходили до того, как Вашингтон закрыл российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне. Последняя встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в Маниле 6 августа, а о новых ограничениях было объявлено 31 августа.

Очередная встреча Лаврова и Тиллерсона, как ожидается, пройдет во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась 12 сентября.