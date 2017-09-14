«Коммерсант»: Вашингтон несколько раз предлагал Москве продать дипломатическую собственность в США

Коммерсант
06:06, 14 сентября 2017
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз предлагал главе МИД России Сергею Лаврову продать заблокированную в Штатах российскую дипломатическую собственность. Об этом со ссылкой на анонимные источники пишет «Коммерсант». Когда были сделаны эти предложения и что ответил Лавров, не уточняется.

Официально все состоявшиеся встречи Лаврова и Тиллерсона проходили до того, как Вашингтон закрыл российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне. Последняя встреча Лаврова и Тиллерсона состоялась в Маниле 6 августа, а о новых ограничениях было объявлено 31 августа.

Очередная встреча Лаврова и Тиллерсона, как ожидается, пройдет во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая началась 12 сентября.

Помимо генконсульства и торговых представительств с декабря 2016 года в США блокированы две российские посольские дачи. Как отмечает «Коммерсант», дачи и здания в Сан-Франциско и Вашингтоне находятся в собственности России, а офис в Нью-Йорке арендуется.
Россия намерена обратиться в суд из-за решения США закрыть свои представительства. Опрошенные газетой эксперты полагают, что Москва вряд ли выиграет суд, так как формально США просто лишили здания иммунитета и Россия все еще может их продать.
В июле 2017 года Россия объявила о масштабном сокращении штата американской дипмиссии в стране. Из более 1200 сотрудников в России остались только 455, что привело к ограничению порядка выдачи виз.

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